قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة للشباب وحديثي التخرج
الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة
معرفتش السنادي| سيد صادق يكشف عن أمنية حياته في آخر تصريح له.. خاص
خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
بالأسماء.. صرف مستحقات أصحاب المعاشات التعاقدية العراقية الأسبوع المقبل
أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد
حلم الطب والهندسة مضعش| الحدود الدنيا لكليات علمي بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الرئاسة الفلسطينية: التهجير جريمة تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية
توجيه عاجل من الأطباء بعد وفاة دكتور أثناء الخدمة بالمنصورة
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يشفع لك يوم القيامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور وائل عقل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، واللواء أشرف ضياء الدين مدير الكلية الحربية العسكرية، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الجراح العالمي البروفيسور مجدي يعقوب، والمستشار الدولي الدكتور هشام صادق.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حظت بدعم غير مسبوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما ساهم في بناء وتطوير المدينة وتزويدها بأحدث الوسائط التكنولوجية والبنية التحتية والمعلوماتية المتطورة، لكي تصبح المدينة صرحًا تعليميًا عالميًا، مشيرًا إلى أنه تم تحويل حلم الراحل الدكتور أحمد زويل إلى حقيقة.

وأشار الوزير إلى أن المدينة تضم أعضاء هيئة التدريس يتمتعون بخبرات أكاديمية كبيرة في البحث والتدريس بالجامعات الدولية الكُبرى والمعاهد البحثية المُتميزة، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المخرجات البحثية وتحويلها إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي قدمه الدكتور وائل عقل حول مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، واطمأن على توافر البيئة المُناسبة للابتكار والإبداع، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التعليم والمشاركة الفاعلة للطلاب في العملية التعليمية بعيدًا عن الحفظ والتلقين، حيث تهتم المدينة بتعميق الفهم عن طريق الاستفادة من الإمكانيات المعملية القادرة على تنمية مهارات الطلاب.

كما استعرض الدكتور وائل عقل خطط وأهداف تطوير المدينة خلال الفترة القادمة، والتي تشمل تطوير الخطط التنفيذية ومتابعتها، واستكمال الهيكل التنظيمي، ووضع اللوائح والإجراءات المحدثة، وتطوير العملية التعليمية المقدمة للطلاب، والعمل على استقطاب مزيد من الطلاب المتميزين، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتشجيع الباحثين على إجراء البحوث والدراسات العلمية في الموضوعات التي باهتمام الدولة، والتي تعود بالنفع على المجتمع، والتركيز على برامج الدراسات العليا، وتوفير نظام بيئي يدعم التعلم مدى الحياة ويكون له تأثير كبير، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على دعم مسار الابتكار وريادة الأعمال، وجذب المنح الدولية عالية القيمة، وتسويق المخرجات البحثية الناجحة.

ووافق المجلس على موازنة المدينة للعام المالي 2025/2026.

جدير بالذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مُقامة على مساحة 200 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر، وتضم (جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد البحثية، ووادي العلوم والتكنولوجيا)، وتمنح الجامعة درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في برامج أكاديمية بينية حديثة ومتميزة، وترتبط المدينة ارتباطًا وثيقًا بالمعاهد البحثية، حيث يُناظر كل برنامج أكاديمي معهد بحثي مُجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وكذلك وجود غرفة نظيفة لتصنيع الأنظمة مُتناهية الصغر، مع توافر بيئة مُحفزة للابتكار والابداع، وتعميق الفهم عن طريق توفير الإمكانيات المعملية التي تنمي مهارات الطلاب.

جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا جامعة زويل وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

فرح حفل زفاف شاب السرطان

زواج بقرار جمهوري.. الرئيس يرسل بوكيه ورد لشاب تعافي من السرطان في حفل زفافه

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

ترشيحاتنا

افتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمحافظة السويس

بالتقسيط.. توفير المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين بالبترول في السويس

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

تعاون مصري صيني

لمواجهة التغيرات المناخية.. مصر والصين تبحثان إنتاج محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة

بالصور

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد