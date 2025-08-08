وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور وائل عقل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، واللواء أشرف ضياء الدين مدير الكلية الحربية العسكرية، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الجراح العالمي البروفيسور مجدي يعقوب، والمستشار الدولي الدكتور هشام صادق.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حظت بدعم غير مسبوق من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما ساهم في بناء وتطوير المدينة وتزويدها بأحدث الوسائط التكنولوجية والبنية التحتية والمعلوماتية المتطورة، لكي تصبح المدينة صرحًا تعليميًا عالميًا، مشيرًا إلى أنه تم تحويل حلم الراحل الدكتور أحمد زويل إلى حقيقة.

وأشار الوزير إلى أن المدينة تضم أعضاء هيئة التدريس يتمتعون بخبرات أكاديمية كبيرة في البحث والتدريس بالجامعات الدولية الكُبرى والمعاهد البحثية المُتميزة، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المخرجات البحثية وتحويلها إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي قدمه الدكتور وائل عقل حول مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، واطمأن على توافر البيئة المُناسبة للابتكار والإبداع، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التعليم والمشاركة الفاعلة للطلاب في العملية التعليمية بعيدًا عن الحفظ والتلقين، حيث تهتم المدينة بتعميق الفهم عن طريق الاستفادة من الإمكانيات المعملية القادرة على تنمية مهارات الطلاب.

كما استعرض الدكتور وائل عقل خطط وأهداف تطوير المدينة خلال الفترة القادمة، والتي تشمل تطوير الخطط التنفيذية ومتابعتها، واستكمال الهيكل التنظيمي، ووضع اللوائح والإجراءات المحدثة، وتطوير العملية التعليمية المقدمة للطلاب، والعمل على استقطاب مزيد من الطلاب المتميزين، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتشجيع الباحثين على إجراء البحوث والدراسات العلمية في الموضوعات التي باهتمام الدولة، والتي تعود بالنفع على المجتمع، والتركيز على برامج الدراسات العليا، وتوفير نظام بيئي يدعم التعلم مدى الحياة ويكون له تأثير كبير، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على دعم مسار الابتكار وريادة الأعمال، وجذب المنح الدولية عالية القيمة، وتسويق المخرجات البحثية الناجحة.

ووافق المجلس على موازنة المدينة للعام المالي 2025/2026.

جدير بالذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مُقامة على مساحة 200 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر، وتضم (جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد البحثية، ووادي العلوم والتكنولوجيا)، وتمنح الجامعة درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في برامج أكاديمية بينية حديثة ومتميزة، وترتبط المدينة ارتباطًا وثيقًا بالمعاهد البحثية، حيث يُناظر كل برنامج أكاديمي معهد بحثي مُجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وكذلك وجود غرفة نظيفة لتصنيع الأنظمة مُتناهية الصغر، مع توافر بيئة مُحفزة للابتكار والابداع، وتعميق الفهم عن طريق توفير الإمكانيات المعملية التي تنمي مهارات الطلاب.