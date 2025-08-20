أحمد موسى: مدينة زويل صرح علمي يرفع اسم مصر عالميا

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالدور الرائد لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، معتبرًا إياها صرحًا علميًا عملاقًا يجمع بين التعليم والبحث العلمي المتطور، ويعكس مكانة مصر عالميًا في مجالي العلوم والتكنولوجيا.



وقال موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن المدينة تضم طلابًا من 25 محافظة، ما يجعلها نموذجًا وطنيًا يعبّر عن مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الجامعة تدعم البحث العلمي والابتكار عبر مراكز أبحاث متطورة، فضلًا عن توفير منح دراسية بالشراكة مع كبرى الجامعات الأوروبية، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية للنهوض بالعلم في مصر.

وأوضح أن طلاب الفيزياء بجامعة زويل تمكنوا من الحصول على المركز الأول عالميًا بين الجامعات، وهو ما يعكس المستوى العلمي الرفيع الذي تقدمه الجامعة.



