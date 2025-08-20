كاذب.. أحمد موسى يرد على تصريحات يائير لابيد حول الاقتصاد المصري

انتقد الإعلامي أحمد موسى تصريحات يائير لابيد، التي تناول فيها الوضع الاقتصادي في مصر وادعى أنه على وشك الانهيار، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "يائير لابيد كاذب ويسوق أفكارًا لن تقبلها مصر أبدًا، حتى لو عرضوا علينا مال الدنيا".

وأضاف الإعلامي أن الشعب المصري يثق في قيادته، مشددًا بالقول: "لا يوجد رئيس مصري من أبناء القوات المسلحة يمكن أن يفرط في شبر من أرض الوطن، فابن القوات المسلحة لا يفرط في أرض مصر".



وأعلن جيش الاحتلال أنه حقق السيطرة العملياتية على نحو 75% من أراضي قطاع غزة منذ استئناف العمليات القتالية.

وأكد الجيش في بيان رسمي أن هذه السيطرة مكنته من توسيع نطاق نشاطه العسكري وإلحاق أضرار كبيرة بقدرات حركة حماس، بالإضافة إلى تعطيل سلسلة القيادة التابعة لها.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تمكنت من شق محاور رئيسية في قطاع غزة، ما أسهم في ضرب قدرات حماس بشكل مباشر وحسم المعركة مع ألوية الحركة المسلحة.

