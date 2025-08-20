وزارة الإسكان تحسم الجدل حول أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

حسمت وزارة الإسكان، الجدل الدائر حول أزمة أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، بعد إصدار بيان رسمي مدعوم بصور توضح أن الأرض المخصصة للنادي ما زالت خالية من أي مبانٍ أو إنشاءات.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن البيان أنهى اللغط المثار في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن صدوره في وقت مبكر كان سيغلق باب الجدل منذ البداية.

وكشف عن انعقاد جلسة مرتقبة غدًا، تجمع وزير الإسكان بمسؤولي نادي الزمالك؛ لبحث سبل حل الأزمة، في ظل مطالب النادي وجماهيره بعودة الأرض ومنحهم مهلة جديدة للشروع في التنفيذ.

وأوضح أن الزمالك بحاجة إلى ما يقارب 9 مليارات جنيه لإنجاز المشروع المقرر إقامته على هذه الأرض، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

