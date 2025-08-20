المستشار القانوني للزمالك: لا توجد أية مخالفات.. وبيان الإسكان كان بشأن تأخير التنفيذ فقط

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تصريحات كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال كمال شعيب إنه "لا توجد أية مخالفات، بيان الوزارة الذي صدر كان بشأن تأخير التنفيذ فقط، وبالتالي ما تردد عن إنشاء مول وكومباوند سكني في أرض 6 أكتوبر غير صحيح ولا يجوز أن يُقال ولا الوزارة ستسمح به ولا أي أحد سيسمح به، ولو سُمح به (خير وبركة) لأن الفائدة ستعود على النادي".

وطرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للجماهير بشأن أزمة سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : "برأيك..... هل يتم حل أزمة أرض 6 أكتوبر أم سيتم رفض طلب الزمالك باسترداد الأرض مرة أخرى؟".

وكان أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مستجدات أزمة الزمالك بشأن سحب أرض 6 أكتوبر.

وكتب أحمد حسن: الزمالك سيقدم خطة زمنية جديدة في فرع 6 أكتوبر تتضمن فترة إنهاء المشروعات الجديدة.