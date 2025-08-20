دونجا يخضع لاختبار طبي قبل مران الزمالك اليوم

يخضع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار طبي قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة، تمثلت في كدمة قوية بالركبة، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية لتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في التاسعة مساء غد الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.