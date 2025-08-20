المستشار القانوني للزمالك: نثق في الدولة أنها لن تخذل الملايين من جمهور النادي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال كمال شعيب: "

نثق في الدولة أنها لن تخذل الملايين من جمهور الزمالك، خاصة في ملف أرض النادي في أكتوبر لأن الزمالك لم يخطئ فيه تماما".

وأضاف :"هل من المنطق أن يتم إصدار القرار في شهر أبريل ويتم سحب الأرض في شهر يونيو، هناك أمر خاطئ غير مقصود بالتأكيد لأنه لم يتم اتباع أي إجراءات قانونية".

و ختم :"في شهر أبريل 2024 الزمالك حصل على موافقة من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بزيادة النسبة البنائية للمشروع بالكامل إلى 10% بدلا من 5%، بمعنى مضاعفة قدرات المشروع بالكامل".