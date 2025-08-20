قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
المستشار القانوني للزمالك: نثق في الدولة أنها لن تخذل الملايين من جمهور النادي

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال كمال شعيب: "
نثق في الدولة أنها لن تخذل الملايين من جمهور الزمالك، خاصة في ملف أرض النادي في أكتوبر لأن الزمالك لم يخطئ فيه تماما".

وأضاف :"هل من المنطق أن يتم إصدار القرار في شهر أبريل ويتم سحب الأرض في شهر يونيو، هناك أمر خاطئ غير مقصود بالتأكيد لأنه لم يتم اتباع أي إجراءات قانونية".

و ختم :"في شهر أبريل 2024 الزمالك حصل على موافقة من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بزيادة النسبة البنائية للمشروع بالكامل إلى 10% بدلا من 5%، بمعنى مضاعفة قدرات المشروع بالكامل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

يائير لابيد

فقدت دعم أبرز حلفائها.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم الحكومة و يؤكد "فشل ذريع"

ارشيفية

عدد من الشهداء والمصابين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين

أحمد الشرع- الرئيس السوري

توقعات بتأجيل الانتخابات البرلمانية السورية

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

