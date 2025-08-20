أحمد ربيع يواصل الغياب عن الزمالك أمام مودرن سبورت للإصابة

كشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من اللحاق بمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعب سيواصل الغياب عن الفريق في المباراة المقبلة، خاصة وأن الجهاز الطبي يرفض التسرع في الدفع باللاعب، ولن يشارك ربيع في التدريبات إلا بعد التأكد من جاهزيته بنسبة 100%.

وكان لاعب الوسط تعرض لإصابة في العضلة الضامة، ويخضع حاليًا للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة مودرن سبورت.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره مودرن سبورت في التاسعة مساء غدًا الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.