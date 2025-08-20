مهيب عبد الهادي يطرح سؤالاً للجمهور بشأن أزمة سحب أرض الزمالك

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤلاً للجماهير بشأن أزمة سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :"برأيك ..... هل يتم حل أزمة أرض 6 أكتوبر أم سيتم رفض طلب الزمالك باسترداد الأرض مرة أخري ؟".

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مستجدات أزمة الزمالك بشأن سحب أرض 6 أكتوبر.

وكتب أحمد حسن :الزمالك سيقدم خطة زمنية جديدة في فرع 6 أكتوبر تتضمن فترة إنهاء المشروعات الجديدة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت فى تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري ، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.