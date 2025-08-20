كريم حسن شحاتة: تصريحاتى حول سبب سحب أرض الزمالك غير صحيحة

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن اختلاق بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مغلوطة على لسانه حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك فى السادس من أكتوبر .



وقال:"ما نشر على لساني بسحب أرض 6 أكتوبر بسبب بيع جزء من الأرض لأحد رجال الأعمال للاستثمارات غير صحيح".

وتابع: "بعض الصفحات تتعمد نشر تصريحات كاذبة ولم أدلي بتلك التصريحات".

وأكمل: "البعض يحاول اختلاق بعض القصص عبر صفحات السوشيال ميديا بهدف الوقيعة بيني وبين جمهور الزمالك".

وواصل :"أكن كل الاحترام والتقدير لإدارة الزمالك ورجال الأعمال الذين لعبوا دور كبير مع النادي في الفترة الماضية".

وكشف المستشار القانوني لنادي الزمالك كمالشعيب مفاجأة مدوية بشأن أرض نادي الزمالك.

وقال المستشار القانوني للزمالك عبر تصريحات إذاعيه:"ثمن الأرض مدفوع بالكامل والأقساط تم دفعها والمهلة الممنوحة للتنفيذ باقي عام كامل ".