جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن جلسة غدا بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان بشأن ازمة سحب ارض أكتوبر.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك :جلسة جديدة غدا بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر.

وأكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة تسلم النادي في نوفمبر 2023، ونجح أخيرًا في توفير استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أنه تم استثمار 20 فدانًا بقرار رسمي، وبدأ العمل على البنية التحتية للمشروع، وكان من المفترض أن تظهر المباني خلال شهرين.

وأضاف «المندوه»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النادي لا توجد عليه أي مخالفات.

وأشار أمين صندوق نادي الزمالك، إلى أن الزمالك يمر باختناقات عديدة، وكانت الأرض المخصصة تمثل طوق نجاة لإحياء النادي، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الأرض مرة أخرى.