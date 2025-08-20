ليس له مكان في القائمة.. الزمالك يصدم الفلسطيني عمر فرج

كشف مصدر داخل نادي الزمالك كواليس موقف الفلسطيني عمر فرج، لاعب الفريق العائد من الإعارة بالدوري السويدي.

وأكد المصدر أن اللاعب لن يكون له مكان في قائمة الفريق بالموسم المقبل، حيث سيتم مطالبة اللاعب بالرحيل في الوقت الحالي أو خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني لا يرى جدوى فنية من استمرار اللاعب، بالتزامن مع حاجة النادي لتوفير مبلغ 500 ألف دولار، وهو القسط المستحق لناديه السابق "أيك السويدي" ضمن صفقة ضمه.

ويبحث مسؤولو الزمالك خلال الأيام المقبلة تسويق اللاعب، سواء داخل الدوري المصري أو من خلال إعادته إلى السويد، وربما عبر عرض عربي، في محاولة لتوفير القيمة المالية المطلوبة.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الإدارة لإعادة ترتيب أوراق الفريق استعدادًا للموسم الجديد، والتي تشمل الاستغناء عن بعض اللاعبين والتعاقد مع صفقات جديدة لتعزيز الصفوف.