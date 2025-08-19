قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
هشام نصر: فرع الزمالك في خطر.. وندعو الرئيس السيسي للتدخل| شاهد
هشام نصر : 800 مليون جنيه مقابل تعديل الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك
الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة
رياضة

أبو رجيلة يدعو أبناء الزمالك للتواجد في النادي لحل أزمة أرض أكتوبر

محمود أبو رجيلة
محمود أبو رجيلة
ميرنا محمود

وجه محمود أبو رجيلة، نجم نادي الزمالك السابق، دعوة  إلى أبناء نادي الزمالك في مختلف الألعاب الرياضية، للتواجد داخل مقر النادي، غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكتب أبو رجيلة عبر فيسبوك: "أتوجه بدعوة لجميع رموز وأبناء نادي الزمالك في كافة الألعاب، للتواجد غدًا الساعة السابعة مساءً داخل النادي، من أجل توجيه مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي الرياضة والرياضيين في مصر، من أجل استرجاع أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر."

وأكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة تسلم النادي في نوفمبر 2023، ونجح أخيرًا في توفير استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أنه تم استثمار 20 فدانًا بقرار رسمي، وبدأ العمل على البنية التحتية للمشروع، وكان من المفترض أن تظهر المباني خلال شهرين.


وأضاف «المندوه»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  النادي لا توجد عليه أي مخالفات.

وأشار أمين صندوق نادي الزمالك، إلى أن الزمالك يمر باختناقات عديدة، وكانت الأرض المخصصة تمثل طوق نجاة لإحياء النادي، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الأرض مرة أخرى.

محمود أبو رجيلة الزمالك نادي الزمالك

