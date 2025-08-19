أبو رجيلة يدعو أبناء الزمالك للتواجد في النادي لحل أزمة أرض أكتوبر

وجه محمود أبو رجيلة، نجم نادي الزمالك السابق، دعوة إلى أبناء نادي الزمالك في مختلف الألعاب الرياضية، للتواجد داخل مقر النادي، غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكتب أبو رجيلة عبر فيسبوك: "أتوجه بدعوة لجميع رموز وأبناء نادي الزمالك في كافة الألعاب، للتواجد غدًا الساعة السابعة مساءً داخل النادي، من أجل توجيه مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي الرياضة والرياضيين في مصر، من أجل استرجاع أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر."

وأكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة تسلم النادي في نوفمبر 2023، ونجح أخيرًا في توفير استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أنه تم استثمار 20 فدانًا بقرار رسمي، وبدأ العمل على البنية التحتية للمشروع، وكان من المفترض أن تظهر المباني خلال شهرين.



وأضاف «المندوه»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النادي لا توجد عليه أي مخالفات.

وأشار أمين صندوق نادي الزمالك، إلى أن الزمالك يمر باختناقات عديدة، وكانت الأرض المخصصة تمثل طوق نجاة لإحياء النادي، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الأرض مرة أخرى.