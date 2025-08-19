أمين صندوق الزمالك: أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء النادي

أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي لا توجد عليه أي مخالفات، موضحًا أن الزمالك يمر باختناقات عديدة، وكانت الأرض المخصصة تمثل طوق نجاة لإحياء النادي، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الأرض مرة أخرى.

وقال الدكتور حسام المندوه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مجلس الإدارة تسلم النادي في نوفمبر 2023، ونجح أخيرًا في توفير استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أنه تم استثمار 20 فدانًا بقرار رسمي، وبدأ العمل على البنية التحتية للمشروع، وكان من المفترض أن تظهر المباني خلال شهرين.

وأضاف أن الرئيس السيسي منح النادي مهلة تنتهي في سبتمبر 2026، لكنهم فوجئوا مؤخرًا بقرار سحب الأرض، موضحًا أنه بصدد لقاء مع وزير الإسكان لبحث الأزمة، مشيرًا إلى أنه لم يصلهم أي قرار رسمي بالسحب حتى الآن.

وأوضح أنه حاول التواصل مع رئيس جهاز 6 أكتوبر لكنه لم يتلق ردًا، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم منذ الأمس، مشددًا على أن الأزمة الحالية تتطلب تدخل القيادة السياسية، لأن الزمالك مر بفترات صعبة جدًا، وإذا لم تُحل الأزمة فسيواجه النادي خطر الانهيار.

وأشار إلى أن النادي متعاقد مع جهة سيادية ولا يمكنه مخالفة أي تعاقدات، مؤكدًا أن أموال الزمالك أموال عامة، وقد تم التعاقد مع جهات مختصة لإنشاء فرع الزمالك الجديد.

وكشف أمين صندوق الزمالك أن حجم التعاقدات وصل إلى نصف مليار جنيه تقريبًا، وأن مشروع فرع الزمالك الجديد تبلغ قيمته الاستثمارية ما لا يقل عن 9 مليارات جنيه، محذرًا من أن ما يحدث سيؤثر سلبًا على الحركة الاستثمارية بالنادي، الذي يعاني من أزمات ممتدة منذ أكثر من 22 عامًا.

وتابع قائلاً إن النادي كان على بعد شهرين فقط من الانتهاء من كافة الملاعب والمنشآت، لكن أزمة سحب الأرض عرقلت التنفيذ، ليجدد مناشدته للرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذ نادي الزمالك.