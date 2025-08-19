الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي .. تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تفاصيل مخاطبة الاهلي لأتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب احمد حسن :خاص.. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي بعد توقيع العقود مع نادي كولومبس وتسلم الدفعة الأولى من قيمة الصفقة.

وأعلن الفرنسي ويلفريد نانسي، المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، عن تفاصيل إصابة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حيث أوضح أنها تتعلق بأوتار الركبة ولكنها ليست خطيرة.. فما مدة غياب المهاجم الفلسطيني؟

يذكر أن نادي كولومبوس الأمريكي قد تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية، في صفقة قدرت بـ8.5 مليون يورو شاملة الإضافات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.