إصابة وسام أبو علي.. كم سيغيب المهاجم الفلسطيني عن الملاعب؟

أعلن الفرنسي ويلفريد نانسي، المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، عن تفاصيل إصابة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حيث أوضح أنها تتعلق بأوتار الركبة ولكنها ليست خطيرة.. فما مدة غياب المهاجم الفلسطيني؟

جدير بالذكر أن نادي كولومبوس الأمريكي قد تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية، في صفقة قدرت بـ8.5 مليون يورو شاملة الإضافات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

رحيل وسام أبو علي

توصل النادي الأهلي لاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس نظير مبلغ 7.5 مليون دولار إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا إضافية و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادى بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، حيث سافر المهاجم الفلسطيني إلى أمريكا للمشاركة مع الفريق الأمريكي إلا أنه سيغيب عن المباريات الأولى بداعي الإصابة.

كم سيغيب وسام أبو علي؟

في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبيل مواجهة الفريق مع تورونتو، أكد نانسي أن أبو علي لا يزال يعاني من بعض المشاكل، مما أثر عليه نفسيًا، مؤكدا على أهمية الجانب النفسي للاعبين، خاصة عند التعرض لإصابة قد تؤثر على مسيرتهم.

أفاد نانسي أن اللاعب لن يكون متاحًا للمباراة المقبلة، مشيرًا إلى أن فترة الغياب قد تتراوح بين عشرة أيام إلى ثلاثة أسابيع. وعبر المدرب عن أهمية التعامل بحكمة مع حالته، قائلاً: “الأهم ألا نتعجل، علينا أن نتعامل بذكاء.”

كما أشار نانسي إلى أن ظروف وسام تختلف عن بعض اللاعبين الآخرين، مثل سون هيونج مين، الذي استفاد من فترة إعداد كاملة قبل بدء الموسم. في حين غاب أبو علي عن الملاعب لمدة سبعة أسابيع، مما قد يكون له تأثير على لياقته البدنية وتحضيره للمنافسات.

قسط صفقة وسام أبو علي

في سياق متصل، أخطر مسئولو نادى كولومبوس كرو الأمريكى نظراءهم فى الأهلى بأنهم سيقومون بتحويل القسط الأول من قيمة صفقة وسام أبو علي اليوم الإثنين، بعدما أوشكت أزمة ضم اللاعب على الانتهاء.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين النادى الأمريكى وإدارة القلعة الحمراء ووسام تم خلالها الاتفاق على قيام إدارة كولومبوس كرو بتحويل أول دُفعة من قيمة إنتقال وسام للأهلى اليوم بعدما تم إنهاء أزمة تصريح العمل وسفر اللاعب الفلسطينى لأمريكا وظهوره فى تدريبات فريقه الجديد.

ويترقب الأهلى استلام الدُفعة الأولى من قيمة الصفقة والتى تبلغ 3 ملايين دولار خاصة أن مسئولى القلعة الحمراء اضطروا إلى قيد اللاعب فى قائمة الأهلى المحلية قبل إغلاق باب القيد فى مصر مؤخراً بعدما تعثرت محاولات رحيل اللاعب قبل إغلاق باب القيد، فلم يجد مسئولو الأهلى أمامهم سوى قيد وسام أبو على فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد فى مصر حفاظاً على حقوق النادى حتى لا ينتقل إلى النادى الأمريكى أو أى نادٍ آخر مجاناً حال رفع اسمه من القائمة.