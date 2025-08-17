صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لم يتسلم حتى الآن أي تحويلات مالية من نادي كولومبوس كرو الأمريكي وبناءً على ذلك لم يتم ارسال البطاقة الدولية ولن يتمكن وسام أبوعلى من المشاركة في المباريات.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: القيد يغلق بعد 4 أيام في أمريكا، ونادي كولومبوس كرو يؤكد أنه سيقوم بتحويل المبالغ المالية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف: لو لم يحصل الأهلي على الأموال قبل يوم 21 أغسطس، وستكون هناك قضية كبيرة بعد توقيع العقود مع رابطة الدوري الأمريكي، ولكن نسبة حدوث ذلك ضعيفة.

وأكمل: حق الأهلي مضمون بنسبة 100%، وطبقا لتأكيدات النادي الأمريكي لمسئولي القلعة الحمراء، أن الفلوس في الطريق إلى حسابات الأهلي.