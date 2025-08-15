وسام أبو علي بعد انضمامه لـ كولومبوس : فخور ومتحمس للغاية

في خطوة جديدة بمسيرته الكروية، أعلن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق، عن انضمامه رسميًا إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، معربًا عن فخره وحماسه الكبير لخوض هذه التجربة.

أبو علي شارك جمهوره عبر حسابه على "إنستجرام" رسالة قصيرة جاء فيها: "فخور ومتحمس للغاية لبدء فصل جديد مع فريق كولومبوس"، في إشارة واضحة لاستعداده لخوض التحدي المقبل.

وكان نادي كولومبوس كرو قد رحّب بلاعبه الجديد من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حيث نشر صورة لأبو علي مصحوبة باحتفاله المميز، مع تعليق مقتضب: "وصل وسام".

هذا الانتقال يأتي بعد رحلة لعب حافلة لأبو علي، حيث يسعى المهاجم الفلسطيني إلى كتابة فصل جديد من النجاح في الملاعب الأمريكية، وسط تطلعات جماهير فريقه الجديد لرؤيته بقميص كولومبوس في المباريات المقبلة.