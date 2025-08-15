بقيادة محمد صلاح.. موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية مساء اليوم نحو ملعب آنفيلد، حيث يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره بورنموث يونايتد في افتتاح مشوارهما بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، وسط ترقب جماهيري لأداء النجم المصري محمد صلاح ورفاقه.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم بتوقيت القاهرة

تنطلق صفارة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية والكويت، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر، بينما يقام اللقاء في نفس التوقيت بالنسبة للسودان عند الحادية عشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية، حيث سيتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

تردد قناة beIN Sports HD 1 الناقلة للمباراة

التردد: 11013

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معلق مباراة ليفربول وبورنموث

أسندت قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق الرياضي المخضرم حفيظ دراجي، الذي سيضفي بصوته طابع الحماس والإثارة على مجريات اللقاء.