خالد الغندور: عبد الله السعيد يتسبب في إبعاد ناصر ماهر عن هذا الدور بالزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور أن المدير الفني لنادي الزمالك، يانيك فيريرا، عقد جلسة خاصة مع لاعب الفريق ناصر ماهر، تحدث خلالها عن رؤيته الفنية لمشاركته داخل الملعب.

جلسة توضيحية بين فيريرا وناصر ماهر

أوضح الغندور في برنامجه "ستاد المحور" أن فيريرا أكد لناصر ماهر اقتناعه التام بإمكاناته الفنية والبدنية، لكنه أوضح أن المنافسة على مركز صانع الألعاب الأساسي في الفريق، المعروف بمركز "رقم 10"، ستكون صعبة للغاية في ظل وجود النجم عبد الله السعيد الذي يشغل هذا المركز حالياً.

خيارات بديلة لمشاركة ناصر ماهر

وأشار المدير الفني للزمالك، وفق ما نقله الغندور، إلى أن ناصر ماهر قد يجد فرصة أكبر للمشاركة في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من مهاراته، لكن دون مزاحمة عبد الله السعيد على مركز صناعة اللعب الأساسي.

هذا الموقف يعكس رؤية فيريرا للحفاظ على التوازن الفني للفريق، مع إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الموهوبين للظهور في أدوار مختلفة تخدم خطط الزمالك خلال منافسات الموسم.