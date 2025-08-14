قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها
ملابس خادشة للحياء .. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديدة
باعونا واتخلوا عننا.. علي حسين مهدي يفضح منظمات حقوق الإنسان بعد قرار العفو الرئاسي
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025
أسرة ضحية مطاردة الواحات: كانت رايحة تشتري فستان التخرج .. ورفضنا عروض الصلح
تركيا: عودة أكثر من 400 سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار السلع والدواجن.. ونائب رئيس الشعبة يعلق
مودرن سبورت يحسم الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة
أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية
على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان
أمين الفتوى: دفع غرامة المخالفات المرورية لا يُسقط الإثم الشرعي
التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصول وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي يحسم الجدل بعد أسابيع من الأنباء المتضاربة

وسام أبو علي
وسام أبو علي
إسلام مقلد

حُسمت صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، اليوم الخميس، قادمًا من الأهلي، بعد فترة شهدت جدلًا واسعًا حول إتمام الصفقة. 

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن انتقال اللاعب مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى بنود إضافية، لكن الصفقة تأخرت بسبب خلافات مالية تتعلق بتحويل المستحقات.

القصة بدأت عندما ربط الأهلي إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب إلى كولومبوس كرو بالتوصل لاتفاق مالي نهائي بين الطرفين، وهو ما أدى إلى تأجيل انضمامه.

ومع اكتمال الاتفاق وتحويل المبالغ المتفق عليها، وصل أبو علي إلى الولايات المتحدة وسط أجواء احتفالية، مرتديًا نظارة سوداء وكوفية تحمل ألوان ناديه الجديد.

أبو علي، الذي انتقل إلى الأهلي في يناير 2024 قادمًا من سيريس السويدي مقابل 1.7 مليون يورو، حقق إنجازات كبيرة خلال فترة قصيرة، إذ ساهم في تتويج الفريق بخمس بطولات، منها الدوري المصري مرتين، والسوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى لقب كأس نصف الأرض (أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ). كما توج هدافًا للدوري المصري موسم 2023-2024.

ومن أبرز لحظاته مع الأهلي تسجيله هاتريك تاريخي في كأس العالم للأندية 2025 أمام بورتو البرتغالي، في مباراة انتهت بالتعادل 4-4، ليترك بصمة قوية على المستوى العالمي.

وخلال 60 مباراة بقميص الأهلي، أحرز 38 هدفًا وصنع 10، ليصبح أحد أبرز المهاجمين الذين مروا على النادي في السنوات الأخيرة.

بهذا الانتقال، يفتح وسام أبو علي صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية، في وقت يسعى فيه كولومبوس كرو للاستفادة من قدراته التهديفية لتعزيز خط هجومه، بينما يودع الأهلي أحد نجومه الذين تركوا بصمة واضحة في فترة زمنية وجيزة.

وسام أبو علي نادي كولومبوس كرو الأمريكي كولومبوس كرو الأمريكي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

ترشيحاتنا

الدعاء

أنا في كرب شديد فما الدعاء الذي يبشرني بالفرج القريب؟ .. الإفتاء تجيب

الدكتور محمود شلبي

أمين الفتوى: مخالفة قواعد المرور حرام شرعًا وإهدار لمقاصد الشريعة

دار الإفتاء

دار الإفتاء: الالتزام بقواعد المرور واجب شرعي وقانوني

بالصور

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

من مطبخ نجلاء الشرشابي.. أسهل طريقة لعمل الباذنجان المخلل المسلوق

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد