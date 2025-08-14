وصول وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي يحسم الجدل بعد أسابيع من الأنباء المتضاربة

حُسمت صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، اليوم الخميس، قادمًا من الأهلي، بعد فترة شهدت جدلًا واسعًا حول إتمام الصفقة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن انتقال اللاعب مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى بنود إضافية، لكن الصفقة تأخرت بسبب خلافات مالية تتعلق بتحويل المستحقات.

القصة بدأت عندما ربط الأهلي إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب إلى كولومبوس كرو بالتوصل لاتفاق مالي نهائي بين الطرفين، وهو ما أدى إلى تأجيل انضمامه.

ومع اكتمال الاتفاق وتحويل المبالغ المتفق عليها، وصل أبو علي إلى الولايات المتحدة وسط أجواء احتفالية، مرتديًا نظارة سوداء وكوفية تحمل ألوان ناديه الجديد.

أبو علي، الذي انتقل إلى الأهلي في يناير 2024 قادمًا من سيريس السويدي مقابل 1.7 مليون يورو، حقق إنجازات كبيرة خلال فترة قصيرة، إذ ساهم في تتويج الفريق بخمس بطولات، منها الدوري المصري مرتين، والسوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى لقب كأس نصف الأرض (أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ). كما توج هدافًا للدوري المصري موسم 2023-2024.

ومن أبرز لحظاته مع الأهلي تسجيله هاتريك تاريخي في كأس العالم للأندية 2025 أمام بورتو البرتغالي، في مباراة انتهت بالتعادل 4-4، ليترك بصمة قوية على المستوى العالمي.

وخلال 60 مباراة بقميص الأهلي، أحرز 38 هدفًا وصنع 10، ليصبح أحد أبرز المهاجمين الذين مروا على النادي في السنوات الأخيرة.

بهذا الانتقال، يفتح وسام أبو علي صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية، في وقت يسعى فيه كولومبوس كرو للاستفادة من قدراته التهديفية لتعزيز خط هجومه، بينما يودع الأهلي أحد نجومه الذين تركوا بصمة واضحة في فترة زمنية وجيزة.