قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية
استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده
أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق
هندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5% وتجارة93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟
فيديو | متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبو علي بعد وصوله لأمريكا: فخور ومتحمس لخوض فصل جديد في مسيرتي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
إسلام مقلد

أعرب وسام أبو علي، مهاجم منتخب فلسطين والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن سعادته الكبيرة بالانضمام رسميًا إلى صفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي، مؤكدًا أنه فخور ومتحمس لخوض فصل جديد في مسيرته الكروية. 

وكتب اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام": "فخور ومتحمس للغاية لبدء فصل جديد مع فريق كولومبوس".

إعلان رسمي من النادي الأمريكي

أعلن نادي كولومبوس كرو، في وقت سابق، وصول مهاجمه الجديد، حيث نشر الحساب الرسمي للفريق عبر منصة "إكس" صورة لـ وسام أبو علي مصحوبة باحتفاله الشهير، مع تعليق مقتضب: "وصل وسام"، في إشارة إلى انضمامه الرسمي.
 

تفاصيل الصفقة بين الأهلي وكولومبوس كرو

انتقل وسام أبو علي إلى الفريق الأمريكي، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار، يتم سدادها على 3 دفعات، بواقع 3 ملايين دولار فور إتمام الانتقال، ثم 4 ملايين دولار على دفعتين لاحقتين.

وأكد مصدر داخل الأهلي، أن اللاعب أصبح خارج حسابات الفريق منذ الموافقة على رحيله، وأن النادي ينتظر فقط الانتهاء من إجراءات قيده في الدوري الأمريكي؛ حتى يتم توثيق الصفقة بشكل نهائي.
 

خطوة جديدة في مشوار اللاعب

يأمل المهاجم الفلسطيني في أن تشكل هذه التجربة، محطة فارقة في مسيرته الاحترافية؛ بعد أن لعب للأهلي، وأسهم في تحقيق عدة نتائج إيجابية، لينتقل الآن إلى تحدٍ جديد في الدوري الأمريكي للمحترفين، أحد أقوى الدوريات الصاعدة في كرة القدم العالمية.

وسام أبو علي منتخب فلسطين النادي الأهلي الأهلي نادي كولومبوس كرو الأمريكي كولومبوس كرو الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. كيف يعالج الثوم التهاب المسالك البولية .. هذه الأمراض ناجمة عن قلة النوم

الأنيميا

أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة

برج القوس

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

بالصور

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد