وسام أبو علي بعد وصوله لأمريكا: فخور ومتحمس لخوض فصل جديد في مسيرتي

أعرب وسام أبو علي، مهاجم منتخب فلسطين والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن سعادته الكبيرة بالانضمام رسميًا إلى صفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي، مؤكدًا أنه فخور ومتحمس لخوض فصل جديد في مسيرته الكروية.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام": "فخور ومتحمس للغاية لبدء فصل جديد مع فريق كولومبوس".

إعلان رسمي من النادي الأمريكي

أعلن نادي كولومبوس كرو، في وقت سابق، وصول مهاجمه الجديد، حيث نشر الحساب الرسمي للفريق عبر منصة "إكس" صورة لـ وسام أبو علي مصحوبة باحتفاله الشهير، مع تعليق مقتضب: "وصل وسام"، في إشارة إلى انضمامه الرسمي.



تفاصيل الصفقة بين الأهلي وكولومبوس كرو

انتقل وسام أبو علي إلى الفريق الأمريكي، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار، يتم سدادها على 3 دفعات، بواقع 3 ملايين دولار فور إتمام الانتقال، ثم 4 ملايين دولار على دفعتين لاحقتين.

وأكد مصدر داخل الأهلي، أن اللاعب أصبح خارج حسابات الفريق منذ الموافقة على رحيله، وأن النادي ينتظر فقط الانتهاء من إجراءات قيده في الدوري الأمريكي؛ حتى يتم توثيق الصفقة بشكل نهائي.



خطوة جديدة في مشوار اللاعب

يأمل المهاجم الفلسطيني في أن تشكل هذه التجربة، محطة فارقة في مسيرته الاحترافية؛ بعد أن لعب للأهلي، وأسهم في تحقيق عدة نتائج إيجابية، لينتقل الآن إلى تحدٍ جديد في الدوري الأمريكي للمحترفين، أحد أقوى الدوريات الصاعدة في كرة القدم العالمية.