اوتار الركبة ..تفاصيل إصابة وسام أبو علي بعد الانتقال لـ كولومبوس كرو الأمريكي

كشف الاعلامي سيف زاهر عن تفاصيل إصابة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي و الأهلي السابق.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك :مدرب كولومبوس كرو يعلن إصابة وسام أبو علي في أوتار الركبة.

وكان قد أعلن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق، عن انضمامه رسميًا إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، معربًا عن فخره وحماسه الكبير لخوض هذه التجربة.



وكان نادي كولومبوس كرو قد رحّب بلاعبه الجديد من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حيث نشر صورة لأبو علي مصحوبة باحتفاله المميز، مع تعليق مقتضب: "وصل وسام".

هذا الانتقال يأتي بعد رحلة لعب حافلة لأبو علي، حيث يسعى المهاجم الفلسطيني إلى كتابة فصل جديد من النجاح في الملاعب الأمريكية، وسط تطلعات جماهير فريقه الجديد لرؤيته بقميص كولومبوس في المباريات المقبلة.