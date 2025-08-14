رغم سفره أمريكا.. لماذا رفض الأهلي إرسال بطاقة وسام أبو علي؟

في خطوة مثيرة للجدل، كشفت قناة الأهلي عن قرار إدارة النادي بعدم إرسال البطاقة الدولية لوسام أبو علي، مهاجم الفريق السابق، والذي انتقل مؤخرًا إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

جدير بالذكر أن صفقة انتقال وسام أبو علي للفريق الأمريكي بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار، لكن لم تصل المستحقات المالية المطلوبة إلى حساب النادي بعد.

بطاقة وسام أبو علي معلقة

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج "حارس الأهلي"، أن قرار الأهلي جاء بسبب عدم التأكد من استلام المستحقات المالية كاملة. فقد ربط الأهلي قبول إرسال البطاقة الدولية إلى كولومبوس كرو بضرورة إنهاء الاتفاق المالي بين الطرفين، وفقًا لما نصت عليه إدارة النادي.

وتابع شوبير في حديثه التليفزيوني: «الأهلي رفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بوسام أبوعلي، بسبب عدم استلام الأهلي قيمة القسط الأول من النادي الأمريكي حتى الآن».

جدير بالذكر أن وسام أبوعلي غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الانضمام لتدريبات فريقه الجديد، حيث ظل في مصر طيلة الأيام الماضية، لإنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل الخاص به في أمريكا.

إجراءات انتقال اللاعب بالفيفا

بحسب قواعد الفيفا، لإتمام انتقال اللاعب بين ناديين وفق نظام TMS الخاص بالانتقالات الدولية في FIFA، هناك خطوات عدة ينبغي على الناديين القيام بها. تتضمن هذه الإجراءات:

حالة اللاعب: يجب تحديد ما إذا كان اللاعب هاوٍ أو محترف، حيث أن المحترف يتحمل حقوقًا والتزامات أكبر.

بيانات الهوية: تشمل الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، والنوع.

تاريخ العقود: يجب توثيق تاريخ بداية ونهاية العقد مع النادي السابق وتاريخ بداية ونهاية العقد مع النادي الجديد.

الراتب: يجب تحديد الراتب الثابت في العقد الجديد.

سبب إنهاء العقد: توضيح الأسباب وراء إنهاء العقد مع النادي السابق.

نظام طلب البطاقة الدولية

إجراءات طلب البطاقة الدولية مرتبطة بمكاتب الاتحادين القديم والجديد عبر نظام TMS. بعد تقديم الطلب، يجب على الاتحاد القديم الرد خلال 72 ساعة، ما لم يكن هناك تأخير بسبب الأمور المالية. يُطلب من الاتحاد القديم تأكيد ما إذا كان العقد قد انتهى بشكل طبيعي أو تم إنهاؤه بالتراضي.

إذا لم يتم الرد في الوقت المحدد، يحق للاتحاد الجديد إصدار البطاقة الدولية بشكل عادي دون انتظار الرد من الاتحاد السابق.

وبحسب اللوائح، فإن تأخير البطاقة الدولية بسبب عدم التزام النادي الجديد بالدفع يعد إجراءً غير قانوني، حيث أنه إذا تأخر النادي أو الاتحاد السابق في إرسال البطاقة، سيقوم الاتحاد الجديد بإصدارها تلقائيًا خلال 72 ساعة من طلبها.

كما أن لوائح FIFA تنص على أن بطاقة الانتقال الدولية يجب إصدارها دون أي رسوم أو شروط، والتي تعد ملزمة للنادي القديم بمجرد توافر الشروط القانونية.