مصير وسام أبو على مع الأهلي.. هل يستمر مع الفريق ؟

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية استمرار وسام أبوعلي رفقة النادي الأهلي، بعد فشل نادي كولومبوس الأمريكي في سداد قيمة الصفقة للنادي الأهلي وعدم قيد اللاعب حتى الأن في قائمة الفريق الأمريكي.

وما زال وسام أبو على مسجل في قائمة الأهلي وفي حال فشل النادي الأمريكي في تسجيله لحين غلق باب القيد فالأهلي محتفظ بحقه في اللاعب.

ومسؤولو نادي كولومبوس الأمريكي تواصلوا منذ أيام مع النادي الأهلي وأكدوا على إتمام الصفقة خلال الأسبوع الجاري.

وفي حال فشل إنتقال اللاعب إلى كولومبوس الأمريكي وتم غلق القيد في أمريكا فسيعود اللاعب للتدريبات وسيتم إعداد برنامج تدريبي خاص لتجهيزه للمباريات.