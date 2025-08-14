أزمة البطاقة الدولية تعطل انضمام وسام أبو علي رسميا إلى كولومبوس كرو

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي رفضت إرسال البطاقة الدولية للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى ناديه الجديد كولومبوس كرو الأمريكي، بسبب عدم وصول قيمة القسط الأول من الصفقة حتى الآن.

ووفقًا لتقارير ، من المنتظر أن تصل الدفعة الأولى من المقابل المالي إلى الأهلي يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، في حال لم يتم تحويلها غدًا.

انتقال وسام أبو علي إلى الولايات المتحدة



وكان أبو علي غادر القاهرة متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى تدريبات فريقه الجديد، بعدما أنهى إجراءات استخراج تصريح العمل هناك، والتي تسببت في بقائه بمصر خلال الأيام الماضية.