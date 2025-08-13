مستجدات الأهلي قبل مواجهة فاركو في الدوري المصري

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر التطورات داخل صفوف النادي الأهلي قبل مواجهة فاركو المقبلة في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن المالي أليو ديانج ملتزم بشكل كامل مع الفريق، ويعمل جاهدًا لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي خلال اللقاء المرتقب، دون عقد أي جلسات جديدة حتى الآن بين المدير الرياضي محمد يوسف ووكيله أحمد يحيى لبحث تجديد عقده، حيث سيتم فتح هذا الملف في التوقيت المناسب.

وأوضح هشام أن إمام عاشور من المنتظر أن يعود لحسابات الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو في مباراة غزل المحلة لاحقًا، بينما تبدو فرص مشاركته أمام فاركو ضعيفة.



من جانبه، يستعد مدافع الفريق ياسر إبراهيم للخضوع لفحص طبي غدًا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، وسط شكوك حول لحاقه بالمواجهة المقبلة.

وأشار هشام إلى جاهزية الثنائي ياسين مرعي وأحمد رضا، بعد مشاركتهما في مران الفريق اليوم، تمهيدًا لدعم القائمة في مواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.