مسألة وقت .. نادي كولمبوس كرو الأمريكي يعلن مصير وسام أبو علي

أعلن نادي كولمبوس كرو، عن اقتراب الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي سابقا، من الانضمام للفريق.

وقال النادي الأمريكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “وسام في طريقه إنها مسألة وقت الآن”.

وأكد وسام أبو علي الخبر من خلال ستوري على حسابه الشخصي.

ستوري وسام أبو علي

جدير بالذكر أن نادي كولومبوس الأمريكي تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية، في صفقة قدرت بـ8.5 مليون يورو شاملة الإضافات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

رحيل وسام أبو علي

توصل النادي الأهلي لاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس نظير مبلغ 7.5 مليون دولار إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا إضافية و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادى بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.