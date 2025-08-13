«الغندور» يُهنئ حسام البدري ببطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس

هنّأ الإعلامي الرياضي خالد الغندور، حسام البدري، مدرب أهلي طرابلس بعد حسم بطولة الدوري الليبي.

وكتب «الغندور» عبر فيسبوك: "ألف مليون مبروك لكابتن حسام البدري مدرب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق الفوز ببطولة الدوري الليبي مع نادي أهلي طرابلس".

وحقق المدرب المصري حسام البدري إنجازًا جديدًا في مسيرته التدريبية، بعد ما قاد فريق أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي، عقب الفوز على الهلال بهدفين دون رد في المباراة الختامية لمرحلة سداسي التتويج، التي أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية.

مرحلة سداسي التتويج أقيمت في إيطاليا بمشاركة أندية: أهلي طرابلس، أهلي بني غازي، الاتحاد الليبي،الهلال، الأخضر، والسويحلي.

أهلي طرابلس بقيادة البدري أنهى المسابقة في الصدارة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، محققًا اللقب عن جدارة.

أما الهلال، الذي كان يحتاج إلى الفوز فقط لتحقيق اللقب، فتجمد رصيده عند 8 نقاط.