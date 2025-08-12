حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه

حقق المدرب المصري حسام البدري إنجازًا جديدًا في مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريق أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي، عقب الفوز على الهلال بهدفين دون رد في المباراة الختامية لمرحلة سداسي التتويج، التي أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية.

مرحلة سداسي التتويج أقيمت في إيطاليا بمشاركة أندية: أهلي طرابلس، أهلي بني غازي، الاتحاد الليبي، الهلال، الأخضر، والسويحلي.



أهلي طرابلس بقيادة البدري أنهى المسابقة في الصدارة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، محققًا اللقب عن جدارة.

أما الهلال، الذي كان يحتاج إلى الفوز فقط لتحقيق اللقب، فتجمد رصيده عند 8 نقاط.

أهداف المباراة

الدقيقة 5: المدافع الرواندي مانزي يفتتح التسجيل لأهلي طرابلس بضربة رأسية قوية سكنت شباك الهلال.

الدقيقة 83: حمدو اللهوني يضيف الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة أنهاها بتسديدة ناجحة في المرمى.

الجهاز الفني لأهلي طرابلس

يضم الجهاز الفني للبدري كلًا من:

أحمد أيوب: مدرب مساعد

هادي خشبة: مدير للكرة