هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل
لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين
«مهاجم لا غنى عنه».. فيريرا يجدّد ثقته في «شيكو بانزا» قبل مواجهة المقاولون
يحمل «مواد خطرة».. قطار يخرج عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية
دونجا: بصمات فيريرا واضحة مع الزمالك.. ومباراة مودرن «جرس إنذار» للأهلي
رجل أعمال فلسطيني يكشف كواليس ترشيحه لإدارة قطاع غزة
لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل
«الغندور» يُهنئ حسام البدري ببطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس
حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات
منتخب مصر يستعد لكأس العرب بمعسكر في الإسماعيلية ومواجهتين أمام تونس
حبس 5 متهمين لاقتحامهم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء
رياضة

حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه

حسام البدري
حمزة شعيب

 

حقق المدرب المصري حسام البدري إنجازًا جديدًا في مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريق أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي، عقب الفوز على الهلال بهدفين دون رد في المباراة الختامية لمرحلة سداسي التتويج، التي أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية.

 

مرحلة سداسي التتويج أقيمت في إيطاليا بمشاركة أندية: أهلي طرابلس، أهلي بني غازي، الاتحاد الليبي، الهلال، الأخضر، والسويحلي.


أهلي طرابلس بقيادة البدري أنهى المسابقة في الصدارة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، محققًا اللقب عن جدارة.
أما الهلال، الذي كان يحتاج إلى الفوز فقط لتحقيق اللقب، فتجمد رصيده عند 8 نقاط.

أهداف المباراة

الدقيقة 5: المدافع الرواندي مانزي يفتتح التسجيل لأهلي طرابلس بضربة رأسية قوية سكنت شباك الهلال.

الدقيقة 83: حمدو اللهوني يضيف الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة أنهاها بتسديدة ناجحة في المرمى.

الجهاز الفني لأهلي طرابلس

يضم الجهاز الفني للبدري كلًا من:

أحمد أيوب: مدرب مساعد

هادي خشبة: مدير للكرة

حسام البدري اهلي طرابلس الدوري الليبي

