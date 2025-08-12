ميشالاك يرفض الحلول الودية لتسوية مستحقاته.. وتحركات من الزمالك مع جوميز

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك بدأ تحركات جادة لحل أزماته المالية مع بعض الأطراف السابقة بالنادي، حيث أوضح أن الإدارة تتواصل حاليًا مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق، لتسوية مستحقاته المقدرة بـ 140 ألف دولار بشكل ودي، في محاولة لدفعه للتنازل عن الشكوى المقدمة ضد النادي.

وأضاف "هشام" خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك عرض أيضًا على البولندي كونراد ميشالاك تسوية ودية بالحصول على 450 ألف دولار نقدًا من إجمالي مستحقاته البالغة 770 ألف دولار، خاصة وأنه رحل في يناير الماضي قبل نهاية الموسم، لكن اللاعب رفض العرض ويتمسك بالحصول على المبلغ كاملًا قبل التنازل عن شكواه.

وتابع أمير هشام: "الزمالك يفكر في ضم ظهير أيمن جديد تحت السن خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وربما يكون من خارج مصر، لكن في الوقت الحالي لن يتم إبرام أي صفقة جديدة".

وأشار إلى أن النادي اقترب من التعاقد مع الكيني بارون أوشينج، واستفسر بالفعل من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قانونية قيده تحت السن قبل يوم 18 من الشهر الجاري، إلا أن اللوائح الحالية تسمح بقيد لاعب محلي فقط تحت السن بعد غلق النظام أمام الأجانب.

واختتم هشام تصريحاته قائلاً: "البرتغالي فيريرا يدرس إشراك أحمد حمدي في مواجهة المقاولون العرب، كما اطمأن على جاهزية محمود جهاد بعد شفائه من إصابة عضلية، وهو السبب في إراحته المباراة الماضية".