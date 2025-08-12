حسم منتخب مصر لناشئي كرة اليد تأهله إلى دور الثمانية في بطولة العالم، بعد مباراة مثيرة أمام منتخب الدنمارك انتهت بالتعادل 29-29، مساء الثلاثاء، ضمن ثاني جولات الدور الرئيسي للمسابقة التي تقام على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

الفراعنة كانوا قد واصلوا مسيرتهم القوية منذ الدور التمهيدي، حيث حققوا ثلاثة انتصارات متتالية على كوريا الجنوبية (46-27)، والبحرين (36-28)، واليابان (39-28)، قبل أن يفتتحوا الدور الرئيسي بتعادل مثير مع التشيك (35-35).

موعد مباراة مصر القادمة في بطولة العالم لكرة اليد



وينتظر المنتخب المصري مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الإسباني في ربع نهائي البطولة، والمقرر إقامتها الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على صالة استاد القاهرة، في لقاء يتطلع خلاله الفراعنة لمواصلة المشوار نحو منصة التتويج.