مثنيا على الدكتور علاء جاب الله .. وزير الشؤون النيابية يشيد باستجابة وزارة الشباب لتلبية طلبات النواب

تلقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، مثمنا فيه على جهود وزارة الشباب والرياضة، في تلبية طلبات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من خلال الإدارة العامة للاتصال السياسي برئاسة الدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد الوزير أن التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والسادة النواب يعكس الحرص المشترك على تعزيز دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية في خدمة المجتمع، مشيدا بآلية التواصل الفعال التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع طلبات واستفسارات أعضاء البرلمان.

مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة دائما تحرص على متابعة ودراسة تلك الطلبات والعمل على تنفيذها بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم الأنشطة الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره للسيد وزير الشئون المجالس النيابية على تثمينه لجهود الوزارة للصالح العام بما يخدم المواطن المصري.