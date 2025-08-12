ناشئو اليد للمرة الخامسة في قائمة الثمانية الكبار بتاريخ بطولات العالم

استطاع منتخب ناشئين كرة اليد في الوصول إلي ربع نهائي بطولة العالم تحت19 عاما التي تستضيفها مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمرة الخامسة في تاريخ بطولات العالم .

وجاء تاريخ تواجد ناشئين اليد ضمن الثمانية الكبار كالتالي :

البطوله الأولي عام 2005 المركز السادس.

البطوله الثانية عام 2006 المركز الخامس.

البطوله الرابعة عام 2011 المركز الخامس.

البطوله الثامنة عام 2019 المركز الأول .

البطوله العاشره عام ٢٠٢٣ المركز الرابع

جاءت مباريات دور الثمانية كالتالي في النسخة الحالية كالتالي :

منتخب السويد أمام منتخب النرويج

منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر

منتخب المانيا أمام منتخب المجر

منتخب الدنمارك أمام منتخب ايسلندا

تعادل منتخب ناشئين كرة اليد أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 29-29 في ثان مواجهاته في الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 سنة التي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليتأهل إلي دور الثمانية .

تعادل منتخب ناشئي كرة اليد أمام نظيره التشيك بنتيجة35-35 فى ضربة بداية الدور الرئيسى ببطولة العالم التي تستضيفها مصر حاليًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري، ليضعون قدما في ربع النهائي .

وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا من التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة السابعة، بالفوز على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، حيث يتواجد أحفاد الفراعنة فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، كريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات “أون سبورت”