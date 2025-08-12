تعرف على مواجهات ربع نهائي مونديال اليد

أسدل الستار على منافسات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الحالي.

وصعد منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد مباراة مثيرة أمام المنتخب الدنماركي في ختام الدور الرئيسي حيث تمكن الفراعنة من التعادل 29 - 29.



وتمكنت 8 منتخبات من قطع بطاقة الدور ربع النهائي ، من المجموعة الأولى صعد السويد و المجر و من المجموعة الثانية إسبانيا و أيسلندا و من المجموعة الثالثة تأهلت ألمانيا و النرويج أما المجموعة الرابعة فصعدت الدنمارك ومصر .



وفيما يلي مواجهات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة التي تقام يوم الخميس المقبل :

السويد × النرويج

إسبانيا × مصر

المانيا × المجر

الدنمارك × ايسلندا