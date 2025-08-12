تأهل ألمانيا والنرويج إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

حقق منتخب فرنسا للناشئين الفوز على نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة 37 /32 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد 2025 تحت 19 عاما، التي تستضيفها مصر حاليا وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونجح منتخب فرنسا في حسم نتيجة اللقاء بفارق 5 اهداف ليرفع منتخب الديوك رصيده الى نقطتين.

وفي نفس المجموعة فاز منتخب المانيا علي نظيره منتخب النرويج بنتيجة 26 /23 ليتأهل منتخب المانيا في صدارة المجموعة يرافقه منتخب النرويج في المركز الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الرئيسي:

المانيا 6 نقاط

النرويج 3 نقاط

فرنسا نقطتان

سلوفينيا نقطة

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات “أون سبورت”.