محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 2 سبتمبر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ينضم النجم المصري محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر يوم 2 سبتمبر المقبل، وذلك عقب مشاركته مع فريقه ليفربول في مواجهة قوية أمام آرسنال يوم 31 أغسطس، حيث سيغادر إنجلترا في الأول من سبتمبر متوجهاً للقاهرة.

جدول مباريات المنتخب في سبتمبر

5 سبتمبر: مصر × إثيوبيا (تصفيات كأس العالم 2026)

9 سبتمبر: بوركينا فاسو × مصر (العاصمة واجادوجو)

المحترفون في قائمة منتخب مصر

استقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على ضم 5 محترفين لمعسكر سبتمبر:

محمد صلاح – ليفربول (إنجلترا)

عمر مرموش – مانشستر سيتي (إنجلترا)

مصطفى محمد – نانت (فرنسا)

حمدي فتحي – الوكرة (قطر)

إبراهيم عادل – الجزيرة (الإمارات)

موقف المنتخب في التصفيات

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ 16 نقطة بعد 6 جولات، محققًا:

5 انتصارات

تعادل وحيد

14 هدفًا مُسجلاً مقابل هدفين فقط في شباكه.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما تأتي سيراليون، إثيوبيا، وغينيا بيساو في مراكز متقاربة، ويتذيل جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

موعد بداية المعسكر

حدد الجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن الأول من سبتمبر موعدًا لانطلاق المعسكر، على أن يكتمل بانضمام صلاح يوم 2 سبتمبر استعدادًا للمواجهتين الحاسمتين في التصفيات.