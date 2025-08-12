طارق محروس يحتفل مع لاعبي منتخب مصر بالتأهل لربع نهائي مونديال اليد

احتفل طارق محروس المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد للشباب والناشئين، مع منتخب مصر بالتأهل لربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عامًا، والتي تقام في مصر حاليًا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

وتأهل منتخب اليد بعد التعادل مع منتخب الدنمارك في ثاني مباريات الدور الرئيسي ليصعد لربع النهائي ويضمن معقده وسط الثمانية الكبار.

وحرص محروس على استقبال اللاعبين في مقر الإقامة وأثنى على الأداء البطولي والحماسي الذي ظهروا به خلال مباراتي التشيك والدنمارك، والذي نتج عنه تأهل تاريخي يحمل آمال الجماهير المصرية التي ملأت مدرجات الصالة الرئيسية بستاد القاهرة.

وحفز محروس اللاعبين لمواصلة المشوار والوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة مؤكدًا أنه دائم المساندة والدعم لهم.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا، إلى الدور ربع النهائي، ليواجه إسبانيا يوم الخميس المقبل.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.