رياضة

تعرف على طريق أحفاد الفراعنة للوصول إلى المربع الذهبي ببطولة العالم تحت 19 عاما

اليد
اليد
ياسمين تيسير

نجح منتخب ناشئي كرة اليد في الوصول إلى ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما التي تستضيفها مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليضرب موعدا مع إسبانيا الخميس .

وفي حالة فوز منتخب ناشئي اليد على إسبانيا سيواجه الفائز من السويد والنرويج في دور نصف النهائي .

جاءت مباريات دور الثمانية كالتالي:

منتخب السويد أمام منتخب النرويج 
منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر 
منتخب المانيا أمام منتخب المجر 
منتخب الدنمارك أمام منتخب أيسلندا


تعادل منتخب ناشئي كرة اليد أمام نظيره الدنمارك بنتيجة  29-29 في  ثان مواجهاته في الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 سنة  التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليتأهل إلى دور الثمانية  .

تعادل منتخب ناشئي كرة اليد أمام  نظيره التشيك بنتيجة 35-35  فى ضربة بداية الدور الرئيسى ببطولة العالم التي تستضيفها مصر حاليًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري، ليضعوا قدما في ربع النهائي .

وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا من التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة السابعة، بالفوز على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، حيث يتواجد أحفاد الفراعنة فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، كريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات “أون سبورت”

كرة اليد اليد المنتخب

