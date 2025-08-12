قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي إلى أمريكا.. هل يعود للأهلي؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي
أحمد أيمن

تطور جديد شهدته أزمة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق كولومبوس الأمريكي والأهلي السابق، قد يقلب الموازين ويعيد اللاعب للمارد الأحمر مرة أخرى.

جدير بالذكر أن نادي كولومبوس الأمريكي تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية، في صفقة قدرت بـ8.5 مليون يورو شاملة الإضافات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

رحيل وسام أبو علي

توصل النادي الأهلي لاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس نظير مبلغ 7.5 مليون دولار إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا إضافية و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادى بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.

أزمة وسام أبو علي 

جدير بالذكر أن وسام أبو علي يواجه أزمة في القيد بقائمة فريقه الجديد، إلا أنه أبلغ مسئولى الأهلي باقتراب انتهاء نادي كولومبوس كرو الأمريكي من تحويل الدفعة الأولى من مقدم التعاقد معه، مشدداً على أن ناديه اقترب من إنهاء إجراءات قيده قبل إغلاق باب القيد في أمريكا 21 أغسطس الجاري.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين الأهلي ووسام أبو علي لبحث مُستجدات انتقال اللاعب للنادي الأمريكي، فى ظل عدم قدرة الأخير على إنهاء إجراءات الصفقة حتى الآن، الأمر الذي جعل الأهلي يقيد اللاعب فى قائمته المحلية قبل إغلاق باب القيد فى مصر مساء الأربعاء الماضى.

وأكد وسام أبو علي لإدارة الأهلي أن مسئولي كولومبوس كرو كشفوا له عن اقتراب انتهاء الأزمة، وسيتم حسم ملف "عقد العمل"، الذي تسبب في تأجيل إعلان التعاقد معه، وسيتم الانتهاء من هذا الأمر فى غضون ساعات قليلة.

هل يعود وسام أبو علي للأهلي؟

قال الإعلامي جمال الغندور، إنه خلال الساعات الماضية انتشرت أخبار تشير إلى استمرار وسام أبوعلي رفقة النادي الأهلي، بعد فشل نادي كولومبوس الأمريكي في سداد قيمة الصفقة للنادي الأهلي وعدم قيد اللاعب حتى الآن في قائمة الفريق الأمريكي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "تواصلنا مع مصادر بالنادي الأهلي وعلمنا أن وسام أبو علي مسجل في قائمة الأهلي وفي حال فشل النادي الأمريكي في تسجيله لحين غلق باب القيد فالأهلي محتفظ بحقه في اللاعب".

وأضاف: "مسؤولو نادي كولومبوس الأمريكي تواصلوا منذ أيام مع النادي الأهلي وأكدوا على إتمام الصفقة خلال الأسبوع الجاري".

واختتم: "في حال فشل انتقال اللاعب إلى كولومبوس الأمريكي وتم غلق القيد في أمريكا فسيعود اللاعب للتدريبات وسيتم إعداد برنامج تدريبي خاص لتجهيزه للمباريات".

