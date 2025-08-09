وسام أبو علي يبلغ الأهلي بأخر تطورات أزمة انتقاله إلى كولومبوس| نفاصيل

أبلغ وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، إدارة القلعة الحمراء باستمرار محاولات نادي كولومبوس كرو الأمريكي لإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يعمل النادي الأمريكي حالياً على إنهاء إجراءات قيده قبل غلق باب القيد في الدوري الأمريكي، والمقرر في 21 أغسطس الجاري.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الأهلي ووسام أبو علي لمتابعة تطورات الصفقة، في ظل تعثر كولومبوس كرو في إنهاء الإجراءات النهائية حتى الآن وهو دفع إدارة الأهلي إلى قيد اللاعب في القائمة المحلية قبل غلق باب القيد في مصر يوم الأربعاء الماضي، حرصا على حقوق النادي وضمان عدم انتقاله إلى نادٍ آخر بشكل مجاني في حال عدم اكتمال الصفقة.

وأوضح أبو علي لمسئولي الأهلي أن إدارة كولومبوس كرو أكدت له قرب حل الأزمة المتعلقة بعقد العمل، والتي تسببت في تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة، مشيرا إلى أن الإجراءات في طريقها للحسم خلال أيام قليلة.

وكان الأهلي قد أعلن توصله إلى اتفاق نهائي مع كولومبوس كرو يقضي بانتقال اللاعب مقابل 7.5 مليون دولار تسدد على ثلاث دفعات: 3 ملايين دولار تدفع فور توقيع العقود، على أن تسدد الدفعتان المتبقيتان بقيمة 4 ملايين دولار لاحقا.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن اللاعب خرج تماما من حسابات الجهاز الفني بعد الموافقة على رحيله، وأن النادي ينتظر فقط استكمال إجراءات قيده رسميا في صفوف كولومبوس كرو لإتمام الصفقة بشكل نهائي.