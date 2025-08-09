دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس» الجيبوتي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس تيليكوم» الجيبوتي في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.
وأسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت اليوم في تنزانيا عن مواجهة إيجل نوار البورندي وأساس الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة الأهلي.
سبق للاتحاد الإفريقي أن أعلن عن انطلاق الأدوار التمهيدية يوم 19 سبتمبر 2025، على أن تُجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025.
ويتصدر الأهلي تصنيف أندية القارة عام 2025، برصيد 78 نقطة.