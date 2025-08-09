دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس» الجيبوتي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس تيليكوم» ‏الجيبوتي في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.‏

وأسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت اليوم في تنزانيا عن مواجهة ‏إيجل نوار البورندي وأساس الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول، ويتأهل الفائز من الفريقين ‏لمواجهة الأهلي.‏

سبق للاتحاد الإفريقي أن أعلن عن انطلاق الأدوار التمهيدية يوم 19 سبتمبر 2025، على أن ‏تُجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025‏.

ويتصدر الأهلي تصنيف أندية القارة عام 2025، برصيد 78 نقطة. ‏