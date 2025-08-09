إبراهيم عبد الجواد يشيد بفوز الزمالك وأداء لاعبيه أمام سيراميكا

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بفوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الانتصار يمثل خطوة مهمة في مشروع الزمالك الجديد.

وأكد عبد الجواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ناصر ماهر هو صانع ألعاب الزمالك الحقيقي، مشيرًا إلى أن هدف محمد شحاتة جاء عالميًا، بعدما جمع بين الاستخلاص والتكنيك والرؤية والقوة والتوقيت والمهارة.

كما أثنى على أداء بنتايج، معتبرًا إياه أحد أبرز نجوم اللقاء وأهم مكاسب الفريق، وأشاد بالمدير الفني علي ماهر واصفًا إياه بـ "المدرب الكبير"، كما وصف عمرو السولية بـ "برنس نص الملعب".