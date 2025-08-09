اليوم.. نهائيات بطولة Ground Breakers لكرة السلة 3×3

تقام اليوم "السبت"، نهائيات بطولة Ground Breakers 2 لكرة السلة 3×3 - أولاد وبنات تحت 14 عامًا، بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي.

ومن المقرر أن تقام نهائيات البطولة في بارك مول بورتو نيو كايرو، في التجمع الخامس.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز بالبطولة يتأهل للسفر إلى روسيا للمشاركة في البطولة الدولية.

وأقيمت تصفيات البطولة في نادي الزهور بمدينة نصر، وشهدت منافسات شرسة بين الفرق المتسابقة للتأهل للنهائيات.

وتسعى لجنة 3×3 بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة نيرة محمد أنور عضو مجلس الإدارة، إلى زيادة نشر اللعبة خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة.