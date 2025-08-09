كل إناء ينضح بما فيه.. تعليق والد زيزو على سباب جمهور الزمالك لنجم الأهلي

علق مصطفى زيزو، والد لاعب النادي الأهلي أحمد زيزو، على الهتافات المسيئة من جمهور الزمالك ضد نجله في لقاء الأمس أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب والد زيزو، ردا على مطالب عديدة من متابعيه بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية، وكتب: “احنا مش هنسيب حقنا كل إناء ينضح بما فيه”.

تعليق والد زيزو

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات اليوم السبت في تمام السادسة مساءً على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك بثنائية في اول مشوار البحث عن بطولة الدوري

استهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على لقب الدوري، حيث سجل هدفي الفريق كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

التحضيرات للجولة الثانية

يستعد فريق نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة مع فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم 16 اغسطس ، وذلك في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.