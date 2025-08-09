شوبير يدعم زيزو بعد سب جمهور الزمالك له.. شاهد

حرص الإعلامي أحمد شوبير، على دعم أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي بعد سبه من قبل جمهور الزمالك في لقاء الأمس أمام سيراميكا كليوباترا في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

ونشر شوبير صورة زيزو بقميص الأهلي معربا عن تقديره له.

من جانب اخر، كشف الإعلامي سيف زاهر، عن سر غياب رقم 25 بعد رحيل اللاعب أحمد مصطفى زيزو عن الزمالك.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: “مفيش رقم زيزو تاني رقم 25 بقى في المخزن.. الناس سالت كتير مين هياخد رقم 25 والحقيقة ان محدش هياخد الرقم لأن الزمالك أعلن عن أرقام الموسم الجديد بدون رقم 25”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات اليوم السبت في تمام السادسة مساءً على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك بثنائية في اول مشوار البحث عن بطولة الدوري

استهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على لقب الدوري، حيث سجل هدفي الفريق كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة.