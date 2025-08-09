النفسية في السما.. خالد الغندور يكشف سبب احتفال جمهور الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب سعادة جمهور الزمالك بالفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا في أول جولات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “جمهور الزمالك فرحان رغم انه اول ماتش في الدوري عارفين ليه عشان الفوز بعد بناء فريق جديد وبعد ماتشات ودية كارثية في نتيجتها وبعد مشاكل مالية كبيرة وكان الفوز علي فريق من أفضل فرق الدوري.. النفسية في السما الحمد لله”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات اليوم السبت في تمام السادسة مساءً على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك بثنائية في اول مشوار البحث عن بطولة الدوري

استهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على لقب الدوري، حيث سجل هدفي الفريق كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

التحضيرات للجولة الثانية

يستعد فريق نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة مع فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم 16 اغسطس ، وذلك في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.