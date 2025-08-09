نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للجمهور بعد الفوز على سيراميكا

وجه أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، رسائل لـ جماهير نادي الزمالك، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم مساء أمس الجمعة على سيراميكا كليوباترا.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الرسمي على إكس: “الزمالك وبداية ممتازة في ظل تغييرات كبيرة في الفريق مكسب معنوي وفني على فريق مستقر بشكل كبير من فترة”.

وتابع: “أي احكام على أي لاعب جديد في الفريق قبل 10 ماتشات تبقي الأمور صعبة ومش مظبوطة المدرب أحسن حاجة عملها انه هيدخل اللاعيبة الجديدة على قد جاهزيتهم”.

وأضاف: “الفرقة متغير منها 50% من قوامها اللي هو مش هتقول أي حاجة غير بعد فترة مش قليلة واللي انا عاوز اقوله سيبو الناس والفرقة تشتغل ومتحطهومش تحت ضغط ومتطلبوش منهم أي حاجة الموسم ده غير رجوع الفرقة لدوري الأبطال والموضوع أن شاء الله يروح لأبعد من كدة ودي وجهة نظري الشخصية”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات اليوم السبت في تمام السادسة مساءً على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك بثنائية في اول مشوار البحث عن بطولة الدوري

استهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على لقب الدوري، حيث سجل هدفي الفريق كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

التحضيرات للجولة الثانية

يستعد فريق نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة مع فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم 16 اغسطس ، وذلك في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.