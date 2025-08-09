بـصفقة جديدة ... المقاولون العرب يخوض أولى مباراياته في الدوري أمام زد

يواجه فريق المقاولون العرب نظيره فريق زد فى السادسة مساء اليوم السبت باستاد عثمان أحمد عثمان فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز

ويسعى محمد مكى المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لتقديم اداء جيد عقب العودة من جديد إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم واحد قضاه في دوري المحترفين حيث ضم الفريق 12 صفقة صيفية قبل غلق باب القيد بالإضافة إلى بيع حارس المرمى محمد سيحا إلى النادي الأهلي.

وجاءت صفقات المقاولون العرب : نادر هشام لمدة 3 مواسم، محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة، محمد حامد مدافع فريق إنبي، إسلام هشام من بتروجت، محمود أبو جودة 3 مواسم، أحمد مجدي كهربا 3 مواسم، محمود دعبسة 3 مواسم، إسلام جابر، عمر الوحش، شكري نجيب، إسلام عبد اللاه، المهاجم النيجيري بنجامين أكور.

بينما يسعي محمد شوقى المدير الفني لفريق زد لتحقيق الفوز أمام الصاعد حديثاً نادى المقاولون، لذلك حذر اللاعبين من خطورة وقوة أصحاب الأرض.

وضم زد عدد من الصفقات الجديدة وهي أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت السابق، السيراليوني أومارا كيت