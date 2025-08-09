قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
فصل الكهرباء عن 4 قرى بدير مواس في المنيا.. الأماكن والمواعيد
فضيحة جديدة.. "ميتا" متهمة بجمع بيانات صحية حساسة دون إذن المستخدمين
أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025
طريقة عمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
الاحتلال يضرب غزة بما يعادل 8 قنابل نووية من نوع هيروشيما حتى الآن.. ماذا يريد الصهاينة؟
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
رياضة

هيفضل كبير ومنافس شرس.. ميدو يعلق على فوز الزمالك أمام سيراميكا

سارة عبد الله

علق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، على الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: “صباح الخير صباح فوز الزمالك العظيم في أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم أمام خصم منظم يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين”.

وتابع: “عجبني امبارح شيكو بينزا لاعيب عنده شخصية وهيتطور لما ينسجم أكثر مع الفريق، عجبني أدم كايد أوي لاعيب لمسته حلوة حريف لاعيب لايق على الزمالك وعجبني إن الزمالك بيدافع كويس واللاعيبة ملتزمه بأدوارها الدفاعية وعندها إصرار ماتستقبلش أهداف”.

وأضاف: “الزمالك لما بيبقى كويس الدوري المصري بيبقى ليه طعم مش بقول كده علشان زمالكاوي كل الزمالكاوية هيفضلوا يشجعوا الزمالك بروحهم وبدمهم حتى ولو عاشر الدوري بقول الكلام ده رسالة للي كان بيحارب إن الزمالك يقع”.

وأختتم: “الزمالك هيفضل كبير منافس شرس على كل البطولات بفضل جمهوره العظيم.. عاش الزمالك”.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على  سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ميدو فوز الزمالك الدوري المصري نادي الزمالك

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

